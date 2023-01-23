Естонія в рамках рекордного пакету допомоги віддає Україні усі свої гаубиці 155 мм

Естонія у рамках анонсованого минулого тижня рекордного пакету військової допомоги для України передає їй усі наявні гаубиці калібру 155 мм.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, пише "Європейська правда".

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Посол також оголосив перелік озброєння, який сходиться з інформацією, раніше опублікованою в естонських ЗМІ: це "десятки" гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30; тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм; сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами; засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Дякую естонським братам!🇪🇪🇺🇦



Передача всіх наявних у країні 155-ти мм гаубиць – це прояв залізної волі та справжньої мужності!



За Нашу і Вашу свободу! російську недоімперію буде зруйновано. pic.twitter.com/a9e0bMl5c4 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 23, 2023

Загальні обсяги естонської військової допомоги для України вже перевищили 1% ВВП Естонії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Данія віддає Україні усі 19 гаубиць Caesar, які замовляла для себе у Франції.

Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

Фінляндія також оголосила про виділення рекордного пакета допомоги для України на 400 млн євро. Це більш ніж удвічі більше, ніж сукупна вартість попередніх пакетів.