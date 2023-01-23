Эстония в рамках рекордного пакета помощи отдает Украине все свои гаубицы 155 мм

Эстония в рамках анонсированного на прошлой неделе рекордного пакета военной помощи для Украины передает все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, пишет "Европейская правда".

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

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Посол также огласил перечень вооружения, который сходится с информацией, ранее опубликованной в эстонских СМИ: это "десятки" гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30; тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм; сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами; средства поддержки артиллерийских подразделений.

Дякую естонським братам!🇪🇪🇺🇦



Передача всіх наявних у країні 155-ти мм гаубиць – це прояв залізної волі та справжньої мужності!



За Нашу і Вашу свободу! російську недоімперію буде зруйновано. pic.twitter.com/a9e0bMl5c4 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 23, 2023

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Общие объемы эстонской военной помощи для Украины уже превысили 1% ВВП Эстонии.

Как сообщалось, Дания отдает Украине все 19 гаубиц Caesar, которые заказывала для себя во Франции.

Латвия отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Финляндия также объявила о выделении рекордного пакета помощи для Украины на 400 млн евро. Это более чем вдвое больше, чем совокупная стоимость предыдущих пакетов.