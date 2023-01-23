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Росія скоротила до 3 кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 січня 2023, 10:35
Росія скоротила до 3 кількість носіїв Калібрів у Чорному морі
Ілюстративне фото Getty Images

Російські загарбники скоротили кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі з 4 до 3, загальний залп яких складає близько 24 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗС України

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 24 ракети".

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Деталі: Повідомляється, що в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Крім того, в Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 16 суден, з них 5 суден  рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Військові нагадують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Що було раніше: Станом на 22 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилось 4 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет.

Теми: Чорне моревійнаРосіяУкраїна
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