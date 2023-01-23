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Россия сократила до 3 количество носителей "Калибров" в Черном море

Станислав ПогориловПонедельник, 23 января 2023, 11:35
Иллюстративное фото Getty Images

Российские захватчики сократили количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море с 4 до 3, общий залп которых составляет около 24 ракет.

Источник: пресс-служба ВМС ВС Украины

Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 24 ракет".

 

Детали: Сообщается, что в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Кроме того, в Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты.

Также за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: в Азовское море - 16 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор; в Черное море - 6 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Военные напоминают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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Что предшествовало: По состоянию на 22 января в Черном море на боевом дежурстве находилось 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 32 ракет;

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Темы: Черное моревойнаРосcияУкраина
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