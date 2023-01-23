У розпал війни нардеп-"слуга" Халімон придбав елітний маєток у центрі Києва

Заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.

Джерело: розслідування "Української правди"

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Деталі: Угода мала місце в червні 2022 року. Згідно з договором купівлі-продажу маєтку на Печерських пагорбах у столиці, який є у розпорядженні УП, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень.

Водночас згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

УП дізналася, що продавцем був архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. За його словами, продажем будинку через ріелтора займався його брат.

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Осіб покупців, Драбинко, мовляв, не знає. Маєток нібито продав дешевше, тому що потрібні були гроші, а реальної ціни "ніхто не давав з багатьох причин".

Згідно з даними у закритому реєстрі, власником є не народний депутат Халімон, а громадянка Котеленець Анастасія Миколаївна.

Про Котеленець практично немає інформації у мережі, окрім закритого акаунту в Instagram. Водночас, за даними УП, в 2021 році у її власності з'явилося 45 земельних ділянок у Чернігівській області загальною площею близько 80 гектарів.

Водночас журналісти УП, дослідили, що Халімон дійсно постійно проживає в елітній нерухомості на Печерських пагорбах.

УП не вдалося отримати коментар ні від Халімона, ні від Котеленець: почувши питання, вони кинули слухавку.

Детальніше читайте: Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва

Нагадаємо: До початку повномасштабної війни з РФ, у лютому 2022 році, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовців, розпочало перевірку декларації Халімона.

Довідково: Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції "Слуга народу" та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також є головою Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".