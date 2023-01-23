В разгар войны нардеп-"слуга" Халимон приобрел элитный особняк в центре Киева

Заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью миллионы гривен, оформив его на другое лицо.

Источник: расследование "Украинской правды"

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Детали: Сделка имела место в июне 2022 года. Согласно договору купли-продажи особняка на Печерских холмах в столице, который есть в распоряжении УП, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 миллионов 300 тысяч гривен, из которых стоимость дома составляла 6,5 миллиона гривен, а участка - 3,8 миллиона гривен.

В то же время согласно сайтам по продаже недвижимости, дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50-60 миллионов гривен.

УП узнала, что продавцом был архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко. По его словам, продажей дома через риэлтора занимался его брат.

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Личностей покупателей, Драбинко, мол, не знает. Особняк якобы продал дешевле, потому что нужны были деньги, а реальной цены "никто не давал по многим причинам".

Согласно данным в закрытом реестре, владельцем является не народный депутат Халимон, а гражданка Котеленец Анастасия Николаевна.

О Котеленец практически нет информации в сети, кроме закрытого аккаунта в Instagram. В то же время, по данным УП, в 2021 году в ее собственности появилось 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров.

В то же время журналисты УП, подтвердили, что Халимон действительно постоянно проживает в элитной недвижимости на Печерских холмах.

УП не удалось получить комментарий ни от Халимона, ни от Котеленец: услышав вопрос, они бросили трубку.

Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева

Напомним: До начала полномасштабной войны с РФ, в феврале 2022 года, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало, что по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностных лиц, начало проверку декларации Халимона.

Справка: Халимон занимает должность заместителя руководителя фракции "Слуга народа" и заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, он также является председателем Черниговской областной организации партии "Слуга народа".