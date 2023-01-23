При спробі висадки ДРГ на Дніпрі Сили оборони вразили катер ворога

Сили оборони вразили на Дніпрі легкомоторний цивільний катер, який окупанти експропріювали та облаштували для військових цілей.

Джерело: пресцентр ОК "Південь", зведення Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку

Деталі: Повідомляється, що при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі поблизу Херсона, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

Реклама:

Дослівно: "Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом".