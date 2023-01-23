Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

При спробі висадки ДРГ на Дніпрі Сили оборони вразили катер ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 13:08
марка "Русский военный корабль, иди на хуй". зображення - Boris Groh

Сили оборони вразили на Дніпрі легкомоторний цивільний катер, який окупанти експропріювали та облаштували для військових цілей.

Джерело: пресцентр ОК "Південь", зведення Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку

Деталі: Повідомляється, що при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі поблизу Херсона, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

Дослівно: "Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнаДніпро
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою США – Держдеп

США збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні – ЗМІ

Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових

Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ

оновленоЗалужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію

Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загарбники поповнюють свої ряди живою силою – штаб
Окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, влучили у школу – мер
"Вивозили вантажівками": росіяни розікрали лікарню в Скадовську
Останні новини
05:42
Швеція закликала ЄС надати Україні все необхідне для перемоги
04:55
Окупанти припинили соцвиплати в захоплених містах на півдні України – ЦНС
03:59
Випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою США – Держдеп
02:51
США збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні – ЗМІ
01:46
Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу
00:43
Росіяни гатили по Сумщині: завдали майже 200 ударів
00:29
фотоВ Антарктиді відколовся айсберг розміром з Лондон
00:06
Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
23:53
Зеленський: Росія готується до нової хвилі агресії
23:45
Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ
Усі новини...