При спробі висадки ДРГ на Дніпрі Сили оборони вразили катер ворога
Понеділок, 23 січня 2023, 12:08
Сили оборони вразили на Дніпрі легкомоторний цивільний катер, який окупанти експропріювали та облаштували для військових цілей.
Джерело: пресцентр ОК "Південь", зведення Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку
Деталі: Повідомляється, що при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі поблизу Херсона, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.
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Дослівно: "Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом".