При попытке высадки ДРГ на Днепре Силы обороны поразили катер врага

Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер на Днепре, который оккупанты экспроприировали и обустроили для военных целей.

Источник: пресс-центр ОК "Юг", сводка Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления

Детали: Сообщается, что при попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре возле Херсона, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей.

Дословно: "Оккупанты никак не поймут, что всё, что они обустроят под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят по единственному известному всем курсу".