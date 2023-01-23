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При попытке высадки ДРГ на Днепре Силы обороны поразили катер врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 13:08
марка "Русский военный корабль, иди на хуй". изображение - Boris Groh

Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер на Днепре, который оккупанты экспроприировали и обустроили для военных целей.

Источник: пресс-центр ОК "Юг",  сводка Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления

Детали: Сообщается, что при попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре возле Херсона, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей.

Дословно: "Оккупанты никак не поймут, что всё, что они обустроят под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят по единственному известному всем курсу".

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Темы: Херсонская областьвойнаДнепр
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