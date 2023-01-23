Суд виніс перший вирок за організацію псевдореферендумів на півдні України – СБУ

Організаторку російського псевдореферендуму у Бериславському районі Херсонської області засудили до 5 років ув'язнення.

Джерело: пресслужба СБУ, Херсонської обласної прокуратури

Дослівно: "Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років".

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Деталі: В спецслужбі зазначають, що це перший вирок за організацію псевдореферендумів на півдні України.

Прокурори у суді довели, що обвинувачена мешканка села Новоолександрівка впродовж 23-27 вересня 2022 року брала активну участь у роботі "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та "приєднання" до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

Вона ходила по домівках місцевих мешканців, роздаючи їм так звані бюлетені для проведення незаконного голосування. Після цього жінка передала використані бюлетені голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшого підрахунку та фальсифікації результатів.

ВІДЕО ДНЯ

Після звільнення району співробітники СБУ затримали колаборантку у ході стабілізаційних заходів у жовтні 2022 року.