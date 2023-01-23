Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины – СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 14:47
фото прокуратуры

Организатор российского псевдореферендума в Бериславском районе Херсонской области приговорена к 5 годам заключения.

Источник: пресс-служба СБУ, Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет".

Детали: В спецслужбе отмечают, что это первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая жительница села Новоалександровка на протяжении 23-27 сентября 2022 года активно участвовала в работе "избирательной комиссии", созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и "присоединению" к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

Она ходила по домам местных жителей, раздавая им так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования. После этого женщина передала использованные бюллетени председателю незаконно созданной избирательной комиссии для последующего подсчета и подлога результатов.

После освобождения района сотрудники СБУ задержали коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в октябре 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУколлаборационизмсуд
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Случаи коррупции в Украине не связаны с помощью США – Госдеп

США увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов для помощи Украине – СМИ

Зеленский подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных

Байден объявит о передаче Украине танков Abrams в среду – СМИ

обновленоЗалужный получил в наследство миллион долларов и пожертвовал их на армию

Зеленский уволил четырех глав ОГА

Все новости...
СБУ
На фоне скандала вокруг убийства разведчика встретились главы СБУ и ГУР
СБУ: Задержан сумчанин, который должен был шпионить в ОВА для ФСБ
Буданов сообщил, что Киреева убили в автомобиле СБУ
Последние новости
08:06
Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов
07:52
"Вагнер" вербует на войну за РФ заключенных граждан Украины – Генштаб
07:25
Силы обороны отбили атаки врага возле 8 населенных пунктов – сводка
06:55
Западные танки помогут Украине вести механизированную войну – ISW
05:42
Швеция призвала ЕС предоставить Украине все необходимое для победы
04:55
Оккупанты прекратили соцвыплаты в захваченных городах на юге Украины – ЦНС
03:59
Случаи коррупции в Украине не связаны с помощью США – Госдеп
02:51
США увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов для помощи Украине – СМИ
01:46
Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола
00:43
Россияне били по Сумщине: нанесли почти 200 ударов
Все новости...