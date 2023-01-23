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Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины – СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 13:47
Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины – СБУ
фото прокуратуры

Организатор российского псевдореферендума в Бериславском районе Херсонской области приговорена к 5 годам заключения.

Источник: пресс-служба СБУ, Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет".

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Детали: В спецслужбе отмечают, что это первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая жительница села Новоалександровка на протяжении 23-27 сентября 2022 года активно участвовала в работе "избирательной комиссии", созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и "присоединению" к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

Она ходила по домам местных жителей, раздавая им так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования. После этого женщина передала использованные бюллетени председателю незаконно созданной избирательной комиссии для последующего подсчета и подлога результатов.

ВИДЕО ДНЯ

После освобождения района сотрудники СБУ задержали коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в октябре 2022 года.

Темы: СБУколлаборационизмсуд
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