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Вступ України до НАТО підтримують рекордні 86% українців

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 14:30

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.

Як пише "Європейська правда", такими є результати опитування групи "Рейтинг", що було проведене 14-16 січня.

Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б 8%. 

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 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти – 3%, не проголосували б – 8%.

Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп. 

У жовтні, за даними опитування того ж "Рейтингу", вступ до НАТО підтримували рекордні на той час 83% опитаних.

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80% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі  України, Польщі та Литви. 6% – проти такого об’єднання, 9% – байдуже.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. 

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТОукраїнці
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