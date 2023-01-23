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Вступление Украины в НАТО поддерживают рекордные 86% украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 14:30

Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова выросла и стала самой высокой в истории: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86% украинцев.

Как пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января.

Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%. 

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87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против - 3%, не проголосовали бы - 8%.

Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп. 

В октябре, по данным опроса того же "Рейтинга", вступление в НАТО поддерживали рекордные на то время 83% опрошенных.

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80% опрошенных украинцев положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% - против такого объединения, 9% - безразлично.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. 

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%. 

Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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Темы: НАТОукраинцы
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