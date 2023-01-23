Вбиті або дезертирували: у ПВК "Вагнер" на війні в Україні залишилось 10 тисяч ув'язнених - ЗМІ

У ПВК "Вагнер" з 50 тисяч завербованих ув'язнених у російських колоніях на війну в Україну, залишилось лише 10 тисяч, підрахували у БФ "Русь сидящая".

Джерело: БФ "Русь сидящая", видання "Meduza"

Пряма мова голови БФ Ольги Романової: "За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42 - 43 тисячі (ув'язнених). Зараз їх, найімовірніше, уже за 50 тисяч. З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися в полон", - сказала Романова.

Деталі: За її даними, дезертирувати з ПВК ув'язнені "зі страшною силою" почали ще восени. Багато хто втік назад до Росії зі зброєю. Як приклад вона навела випадок, що стався на початку грудня 2022 року в Ростовській області. Тоді колишній в'язень, який дезертирував, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова також припустила, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який "обіцяв Путіну виграти війну", не веде статистики щодо зниклих або тих ув'язнених, які дезертирували, просто записуючи їх усіх у список загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Що було раніше:

20 січня Британська розвідка стверджувала, що приватна військова компанія "Вагнер" має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, і таким чином вона стала ключовим компонентом військової кампанії РФ.

У вересні 2022 року співвласник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.