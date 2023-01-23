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Убитые или дезертировали: у ЧВК "Вагнер" на войне в Украине осталось 10 тысяч заключенных - СМИ

Понедельник, 23 января 2023, 15:56
ЦЕНТР "ВАГНЕРА" В РОССИИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

У ЧВК "Вагнер" из 50 тысяч завербованных заключенных в российских колониях на войну в Украину, осталось только 10 тысяч, подсчитали в БФ "Русь сидящая".

Источник: БФ "Русь сидящая", издание "Meduza"

Прямая речь председателя БФ Ольги Романовой: "По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42 - 43 тысячи (заключенных). Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные или убиты, или трехсотые, или пропали без вести, или дезертировали, или сдались в плен", - сказала Романова.

Детали: По ее данным, дезертировать из ЧВК заключенные "со страшной силой" начали еще осенью. Многие сбежали обратно в Россию с оружием. В качестве примера она привела случай, произошедший в начале декабря 2022 года в Ростовской области. Тогда бывший заключенный, который дезертировал, открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

Романова также предположила, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который "обещал Путину выиграть войну", не ведет статистики по пропавшим или тем заключенным, которые дезертировали, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

Что предшествовало

  • 20 января Британская разведка утверждала, что частная военная компания "Вагнер" имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.
  • В сентябре 2022 года совладелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласным с такой вербовкой отправить на войну своих детей.

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Темы: ВагнервойнаУкраина
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