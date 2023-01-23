Росіяни весь день обстрілювали Вовчанськ – поранили трьох людей

Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області 23 січня обстріляла російська армія, троє людей зазнали поранень.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі "Суспільне Харків"

Пряма мова Гамбарашвілі: "Троє людей звернулися за меддопомогою. Сьогодні цілий день обстріли, у нас щодня обстріли. Сьогодні "пройшлися" по центру міста, житловим будинкам".

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Деталі: За словами начальника міської військової адміністрації Вовчанська, масштаби руйнувань та пошкоджень внаслідок обстрілів 23 січня з'ясовують.

Гамбарашвілі сказав, що в місті є проблеми з електропостачанням внаслідок обстрілів.

"Світло у нас щодня вимикають – перебивають енергопостачання: хлопці ремонтують лінію, за годину-дві – знову влучання", – розповів він.

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Передісторія:

Російські війська зайшли у прикордонний Вовчанськ 24 лютого. 22 березня стало відомо, що з адміністративних будівель Вовчанська російські військові зняли українські прапори та замінили їх на триколори.

Українські прапори над Вовчанськом знову підняли 12 вересня.

Після деокупації російські військові обстрілюють Вовчанськ та села довкола.

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