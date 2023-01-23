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Россияне весь день обстреливали Волчанск – ранили трех человек

"Украинская правда"Понедельник, 23 января 2023, 15:47
Россияне весь день обстреливали Волчанск – ранили трех человек
Волчанск, иллюстративное фото с Kharkiv Today

Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области 23 января обстреляла российская армия, три человека получили ранения.

Источник: начальник городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Суспільне Харків"

Прямая речь Гамбарашвили: "Три человека обратились за медпомощью. Сегодня целый день обстрелы, у нас каждый день обстрелы. Сегодня "прошлись" по центру города, жилым домам".

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Детали: По словам начальника городской военной администрации Волчанска, масштабы разрушений и повреждений в результате обстрелов 23 января выясняют. 

Гамбарашвили сказал, что в городе есть проблемы с электроснабжением в результате обстрелов.

"Свет у нас каждый день выключают – перебивают энергоснабжение: ребята ремонтируют линию, через час-два – снова попадание", – рассказал он.

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Предыстория:

  • Российские войска зашли в приграничный Волчанск 24 февраля. 22 марта стало известно, что с административных зданий Волчанска российские военные сняли украинские флаги и заменили их на триколоры.
  • Украинские флаги над Волчанском снова подняли 12 сентября. 
  • После деоккупации российские военные обстреливают Волчанск и села вокруг.

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Темы: Харьковская областьвойна
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