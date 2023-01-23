Росіяни обстріляли житло та залізницю на Сумщині
Понеділок, 23 січня 2023, 17:32
Російські війська обстріляли житлові будинки та залізницю у місті Ворожба Сумської області.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: За його словами, близько 14-ї години понеділка ворог вдарив зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста.
Було пряме попадання в багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент - туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження.
Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж.
Крім того, були перебиті осколками газопровід та електричні лінії.
Також пошкоджені приміщення залізниці та колії.
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Живицький зазначив, що люди, на щастя, не постраждали.