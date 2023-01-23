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Россияне обстреляли жилье и железную дорогу в Сумской области

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 16:32
Россияне обстреляли жилье и железную дорогу в Сумской области
фото з тг-канала Дмитрия Живицкого

Российские войска обстреляли жилые дома и железную дорогу в городе Ворожба Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, около 14 часов понедельника враг ударил из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались фактически в центре города.

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Было прямое попадание в многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания - туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры имеют значительные повреждения.

Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж.

Кроме того, были перебиты осколками газопровод и электрические линии.

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Также повреждены помещения железной дороги и пути.

Живицкий отметил, что люди, к счастью, не пострадали.

Темы: Сумская областьобстрелжелезная дорогажилье
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