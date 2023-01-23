Россияне обстреляли жилье и железную дорогу в Сумской области

Российские войска обстреляли жилые дома и железную дорогу в городе Ворожба Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, около 14 часов понедельника враг ударил из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались фактически в центре города.

Реклама:

Было прямое попадание в многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания - туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры имеют значительные повреждения.

Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж.

Кроме того, были перебиты осколками газопровод и электрические линии.

ВИДЕО ДНЯ

Также повреждены помещения железной дороги и пути.

Живицкий отметил, что люди, к счастью, не пострадали.