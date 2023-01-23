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Німеччина почала розгортання ЗРК Patriot у Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 19:03

Німеччина в понеділок відправила в Польщу перші два з трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які будуть розгорнуті поблизу українського кордону як реакція на інцидент із падінням ракети в селі Пшеводув.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЗРК Patriot будуть відправлені до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною, де будуть розгорнуті для запобігання ударам маневрених ракет.

"Однією з причин, чому Німеччина тепер буде підтримувати східний фланг НАТО в Польщі за допомогою Patriot, безумовно, є те, що ми побачили, як швидко конфлікт між Росією і Україною може перекинутися на країни-члени НАТО", – сказав журналістам у понеділок полковник Бундесверу Йорг Сіверс, який командуватиме німецьким підрозділом у Польщі.

Він підкреслив оборонний характер ЗРК Patriot і додав, що в Польщі також дислокуються війська Британії та США.

"Patriot – це суто оборонна система, і ми сподіваємося, що зможемо забезпечити там достатній захист, щоб запобігти нападам або інцидентам, подібним до листопадового, в майбутньому", – додав полковник.

Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

ВІДЕО ДНЯ

У січні 2023 року стало відомо, що Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

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Теми: PatriotНімеччинаПольща
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