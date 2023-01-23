Германия начала развертывание ЗРК Patriot в Польше

Германия в понедельник отправила в Польшу первые два из трех зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут развернуты вблизи украинской границы как реакция на инцидент с падением ракеты в селе Пшеводув.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ЗРК Patriot будут отправлены в польский городок Замость вблизи границы с Украиной, где будут развернуты для предотвращения ударов маневренных ракет.

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"Одной из причин, почему Германия теперь будет поддерживать восточный фланг НАТО в Польше с помощью Patriot, безусловно, является то, что мы увидели, как быстро конфликт между Россией и Украиной может перекинуться на страны-члены НАТО", - сказал журналистам в понедельник полковник Бундесвера Йорг Сиверс, который будет командовать немецким подразделением в Польше.

Он подчеркнул оборонительный характер ЗРК Patriot и добавил, что в Польше также дислоцируются войска Британии и США.

"Patriot - это чисто оборонительная система, и мы надеемся, что сможем обеспечить там достаточную защиту, чтобы предотвратить нападения или инциденты, подобные ноябрьскому, в будущем", - добавил полковник.

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Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В январе 2023 года стало известно, что Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.