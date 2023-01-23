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Росіяни продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 23 січня 2023, 19:07
фото: Генштаб

Російські окупанти не зважаючи на численні втрати, продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області. 

Джерело: зведення Генштабу 

Дослівно: "Загарбники, протягом доби, завдали 4 ракетних удари по населених пунктах (2 ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників...

Також, наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України, в той же час, уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики".

Деталі: Водночас, не зважаючи на численні втрати, ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії, усі атаки противника українські захисники відбили.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

В той же час, обстрілів зазнали населені пункти на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

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Теми: ГенштабДонецька областьобстріл
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