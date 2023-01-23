Россияне продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб
Российские оккупанты несмотря на многочисленные потери, продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области.
Источник: сводка Генштаба
Дословно: "Захватчики, в течение суток, нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг провел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков...
Также, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины, в то же время, поразили 3 района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики".
Детали: В то же время, несмотря на многочисленные потери, враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области.
На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия, все атаки противника украинские защитники отбили.
На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском - обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
В то же время, обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях.