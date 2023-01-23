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Россияне продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 23 января 2023, 18:07
Россияне продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб
фото: Генштаб

Российские оккупанты несмотря на многочисленные потери, продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области. 

Источник: сводка Генштаба 

Дословно: "Захватчики, в течение суток, нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг провел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков...

Также, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины, в то же время, поразили 3 района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики".

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Детали: В то же время, несмотря на многочисленные потери, враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия, все атаки противника украинские защитники отбили.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском - обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время, обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Темы: ГенштабДонецкая областьобстрел
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