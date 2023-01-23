Поблизу Малих Щербаків росіяни втратили більше 50 окупантів

20-21 січня росіяни втратили на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків більше 50 окупантів, 16 з них загиблі.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20-21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків.

За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні.

Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр"). Ще 4 одиниці пошкоджено".

Деталі: Відзначається, що з початку січня 2023 року значно збільшилась кількість поранених росіян на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону.

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Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування.

Крім того, у низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв'язок недоступні.