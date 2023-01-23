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Поблизу Малих Щербаків росіяни втратили більше 50 окупантів

Альона Мазуренко Понеділок, 23 січня 2023, 18:32
Поблизу Малих Щербаків росіяни втратили більше 50 окупантів
фото: Генштаб

20-21 січня росіяни втратили на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків більше 50 окупантів, 16 з них загиблі. 

Джерело: зведення Генштабу 

Дослівно: "Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20-21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків.

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За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні.

Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр"). Ще 4 одиниці пошкоджено".

Деталі: Відзначається, що з початку січня 2023 року значно збільшилась кількість поранених росіян на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону.

Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування.

Крім того, у низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв'язок недоступні.

Теми: ГенштабвійнаЗапорізька область
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