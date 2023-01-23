Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вблизи Малых Щербаков россияне потеряли более 50 оккупантов

Алена МазуренкоПонедельник, 23 января 2023, 18:32
Вблизи Малых Щербаков россияне потеряли более 50 оккупантов
фото: Генштаб

20-21 января россияне потеряли на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков более 50 оккупантов, 16 из них погибли. 

Источник: сводка Генштаба 

Дословно: "Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20-21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков.

Реклама:

По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них - безвозвратные.

Кроме того, уничтожено 9 единиц вооружения и военной техники различного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще 4 единицы повреждены".

Детали: Отмечается, что с начала января 2023 года значительно увеличилось количество раненых россиян на временно оккупированной части Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Местные больницы переполнены. Всех тяжелых раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона.

Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

Кроме того, в ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население, в частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

Темы: ГенштабвойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Силы обороны Украины имеют успех в районе Роботино – Генштаб
Потери России в войне перевалили за 267 тысяч военных
ВСУ имеют успех возле Бахмута и Роботино – Генштаб
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: