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Вблизи Малых Щербаков россияне потеряли более 50 оккупантов

Алена МазуренкоПонедельник, 23 января 2023, 19:32
фото: Генштаб

20-21 января россияне потеряли на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков более 50 оккупантов, 16 из них погибли. 

Источник: сводка Генштаба 

Дословно: "Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20-21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков.

По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них - безвозвратные.

Кроме того, уничтожено 9 единиц вооружения и военной техники различного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще 4 единицы повреждены".

Детали: Отмечается, что с начала января 2023 года значительно увеличилось количество раненых россиян на временно оккупированной части Херсонской области.

Местные больницы переполнены. Всех тяжелых раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона.

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Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

Кроме того, в ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население, в частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

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Темы: ГенштабвойнаЗапорожская область
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