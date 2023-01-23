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Зеленський: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams

Альона Мазуренко Понеділок, 23 січня 2023, 19:41
Зеленський: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників національної асоціації торгово-промислових і закликав інвестувати в Україну. За словами президента, українці чекають Patriot та придивляються до Abrams.

Джерело: відеозвернення Зеленського до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів

Пряма мова: "Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse.

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Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі! І кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною".

Деталі: За словами Зеленського, на всій території України, яку тимчасово окупували російські війська, панує грабунок.

Росіяни крадуть зерно й сільськогосподарську техніку в українських фермерів.

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Окупанти розбирають фабрики й вивозять обладнання в Росію. Грабують склади, магазини й помешкання людей. І крадуть людей – вони розглядають людей саме як ресурс.

Близько 2 мільйонів українців силою вивезені в Росію – депортовані.

Теми: ЗеленськийзброяСША
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