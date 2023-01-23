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Зеленский: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams

Алена МазуренкоПонедельник, 23 января 2023, 20:41
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам национальной ассоциации торгово-промышленных и призвал инвестировать в Украину. По словам президента, украинцы ждут Patriot и присматриваются к Abrams.

Источник: видеообращение Зеленского к участникам встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов

Прямая речь: "Мы уже смогли привлечь внимание и имеем сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего украинского пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse.

Ваши блестящие оборонные системы, такие как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! И каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной".

Детали: По словам Зеленского, на всей территории Украины, которую временно оккупировали российские войска, царит грабеж.

Россияне воруют зерно и сельскохозяйственную технику у украинских фермеров.

Оккупанты разбирают фабрики и вывозят оборудование в Россию. Грабят склады, магазины и дома людей. И воруют людей - они рассматривают людей именно как ресурс.

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Около 2 миллионов украинцев силой вывезены в Россию - депортированы.

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Темы: ЗеленскийоружиеСША
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