Гундяєв і Ко: РНБО вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ
Рада національної безпеки і оборони запроваджує обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника Руської православної церкви. Серед них племінник Кирила Михайло Гундяєв.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП, указ президента, рішення РНБО, відеозвернення президента
Пряма мова Володимира Зеленського: "Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику".
Деталі: Також санкції вводяться щодо 1 представника християн віри євангельської (п’ятидесятників).
Вказаний перелік було підготовлено із врахуванням рекомендацій голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського.
16 осіб у цьому списку запропоновані Службою безпеки України. Це:
- Гундяєв Михайло Миколайович - представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник Кирила (Гундяєва).
- Богдасаров Роман Сергійович - намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами.
- Булєков Олександр Володимирович - настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків.
- Ганьжин Олександр Іванович - заступник голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій.
- Горбачов Леонід Едуардович - митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки.
- Ємельянов Леонід Григорович - митрополит Владимирський і Суздальський Тихон.
- Кіпшидзе Вахтанг Володимирович - заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ.
- Кульберг Олексій Сергійович - митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації.
- Легойда Володимир Романович - тимчасово виконуючий обов’язки керівника прес-служби Патріарха Московського і всієї Русі.
- Нємцов Микола Федорович - митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій.
- Овчаров Олег Андрійович - полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства.
- Севрюк Антон Юрійович - митрополит Волоколамський Антоній, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків.
- Татаринцев Костянтин Юлійович - завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами, протоієрей.
- Чашин Микола Миколайович - митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій.
- Щипков Олександр Володимирович - заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви.
- Ряховський Сергій Васильович - головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п’ятидесятників). Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України.
Іще шість – це пропозиція Кабінету міністрів:
- Алфєєв Григорій Валерійович - керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків, митрополит Волоколамський Іларіон. Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України. Керує українським напрямом активності Московської патріархії, просуває ідеологію "руського міру".
- Балашов Микола Володимирович - заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків, протоієрей. Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України. Просуває ідеологію "руського міру" та безпосередньо керує українським напрямом активності Московської патріархії.
- Волочков Павло Павлович - архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим. Відверто підтримує спробу анексії Криму та війну Російської Федерації проти України.
- Владіміров Артемій Володимирович - протоієрей, письменник, проповідник та педагог. У своїх проповідях виправдовує агресію Росії проти України та висловлює надію на поглинання Росією країн колишнього СРСР. Він також закликав молитися про "перемогу над темною фашистською ордою", яка нібито захопила всю Європу. Тепер Росія взяла на себе роль борця за правду та влаштувала в Україні спецоперацію, "щоб влаштувати нюрнберзький процес над усією Європою".
- Ткачов Андрій Юрійович - митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер. У проповідях виправдовує російську агресію проти України, розглядаючи її як покарання українцям за Майдан, закликає російських військових продовжувати вбивства українців, обіцяючи їм "підтримку" від різних святих та архангелів, яким, начебто, російські попи вже "дали команду" підтримувати армію РФ.
- Осипов Олексій Ілліч - російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської Православної Церкви. Висловив публічну підтримку війни Росії проти України. Постійно публікує статті у дусі кремлівської пропаганди військової агресії РФ, виступає у передачах на YouTube, висловлюючи свою думку про "спецоперацію" відповідно до політики РФ з метою виправдання військових дій Росії та геноциду українського населення, каже, що "російська церква не засуджує, а підтримує спецоперацію".