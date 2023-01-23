Гундяєв і Ко: РНБО вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ

Рада національної безпеки і оборони запроваджує обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника Руської православної церкви. Серед них племінник Кирила Михайло Гундяєв.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, указ президента, рішення РНБО, відеозвернення президента

Пряма мова Володимира Зеленського: "Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику".

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Деталі: Також санкції вводяться щодо 1 представника християн віри євангельської (п’ятидесятників).

Вказаний перелік було підготовлено із врахуванням рекомендацій голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського.

16 осіб у цьому списку запропоновані Службою безпеки України. Це:

ВІДЕО ДНЯ

Гундяєв Михайло Миколайович - представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник Кирила (Гундяєва).

- представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник Кирила (Гундяєва). Богдасаров Роман Сергійович - намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами.

- намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами. Булєков Олександр Володимирович - настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків.

- настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків. Ганьжин Олександр Іванович - заступник голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій.

- заступник голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій. Горбачов Леонід Едуардович - митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки.

- митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки. Ємельянов Леонід Григорович - митрополит Владимирський і Суздальський Тихон.

- митрополит Владимирський і Суздальський Тихон. Кіпшидзе Вахтанг Володимирович - заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ.

- заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ. Кульберг Олексій Сергійович - митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації.

- митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації. Легойда Володимир Романович - тимчасово виконуючий обов’язки керівника прес-служби Патріарха Московського і всієї Русі.

- тимчасово виконуючий обов’язки керівника прес-служби Патріарха Московського і всієї Русі. Нємцов Микола Федорович - митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій.

- митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій. Овчаров Олег Андрійович - полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства.

- полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства. Севрюк Антон Юрійович - митрополит Волоколамський Антоній, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків.

- митрополит Волоколамський Антоній, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків. Татаринцев Костянтин Юлійович - завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами, протоієрей.

- завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами, протоієрей. Чашин Микола Миколайович - митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій.

- митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій. Щипков Олександр Володимирович - заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви.

- заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви. Ряховський Сергій Васильович - головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п’ятидесятників). Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України.

Іще шість – це пропозиція Кабінету міністрів: