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Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 22:43
Кирилл ФОТО: GETTY IMAGES

Совет национальной безопасности и обороны вводит ограничительные санкции в отношении 21 руководителя и священника Русской православной церкви. Среди них племянник Кирилла Михаил Гундяев.

Источник: информированные собеседники УП, указ президента, решение СНБО, видеообращение президента

Прямая речь Владимира Зеленского: "Введены санкции против 22 человек - граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

Детали: Также санкции вводятся в отношении 1 представителя христиан веры евангельской (пятидесятников).

Указанный перечень был подготовлен с учетом рекомендаций председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского.

16 человек в этом списке предложены Службой безопасности Украины. Это:

  • Гундяев Михаил Николаевич - представитель Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева, Швейцарская Конфедерация, протоиерей (племянник Кирилла (Гундяева).
  • Богдасаров Роман Сергеевич - наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Российская Федерация, г. Москва), заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
  • Булеков Александр Владимирович - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Российская Федерация, г. Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.
  • Ганьжин Александр Иванович - заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий.
  • Горбачев Леонид Эдуардович - митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки.
  • Емельянов Леонид Григорьевич - митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
  • Кипшидзе Вахтанг Владимирович - заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.
  • Кульберг Алексей Сергеевич - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
  • Легойда Владимир Романович - временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
  • Немцов Николай Федорович - митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
  • Овчаров Олег Андреевич - полковник юстиции запаса, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства.
  • Севрюк Антон Юрьевич - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей.
  • Татаринцев Константин Юльевич - заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей.
  • Чашин Николай Николаевич - митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий.
  • Щипков Александр Владимирович - заместитель председателя Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.
  • Ряховский Сергей Васильевич - председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Публично поддерживает и оправдывает войну Российской Федерации против Украины.

Еще шесть - это предложение Кабинета министров:

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  • Алфеев Григорий Валерьевич - руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. Публично поддерживает и оправдывает войну РФ против Украины. Руководит украинским направлением активности Московской патриархии, продвигает идеологию "русского мира".
  • Балашов Николай Владимирович - заместитель руководителя отдела внешних церковных связей, протоиерей. Публично поддерживает и оправдывает войну РФ против Украины. Продвигает идеологию "русского мира" и непосредственно руководит украинским направлением активности Московской патриархии.
  • Волочков Павел Павлович - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим. Откровенно поддерживает попытку аннексии Крыма и войну РФ и против Украины.
  • Владимиров Артемий Владимирович - протоиерей, писатель, проповедник и педагог. В своих проповедях оправдывает агрессию России против Украины и выражает надежду на поглощение Россией стран бывшего СССР. Он также призвал молиться о "победе над темной фашистской ордой", которая якобы захватила всю Европу. Теперь Россия взяла на себя роль борца за правду и устроила в Украине спецоперацию, "чтобы устроить нюрнбергский процесс над всей Европой".
  • Ткачев Андрей Юрьевич - митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, популярный YouTube-блогер. В проповедях оправдывает российскую агрессию против Украины, рассматривая ее как наказание украинцам за Майдан, призывает российских военных продолжать убийства украинцев, обещая им "поддержку" от различных святых и архангелов, которым, якобы, российские попы уже "дали команду" поддерживать армию РФ.
  • Осипов Алексей Ильич - российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской Православной Церкви. Выразил публичную поддержку войны РФ против Украины. Постоянно публикует статьи в духе кремлевской пропаганды военной агрессии РФ, выступает в передачах на YouTube, высказывая свое мнение о "спецоперации" в соответствии с политикой РФ с целью оправдания военных действий России и геноцида украинского населения, говорит, что "русская церковь не осуждает, а поддерживает спецоперацию".

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Темы: церковьУПЦ МПсанкцииСНБО
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