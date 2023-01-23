Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Совет национальной безопасности и обороны вводит ограничительные санкции в отношении 21 руководителя и священника Русской православной церкви. Среди них племянник Кирилла Михаил Гундяев.

Источник: информированные собеседники УП, указ президента, решение СНБО, видеообращение президента

Прямая речь Владимира Зеленского: "Введены санкции против 22 человек - граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

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Детали: Также санкции вводятся в отношении 1 представителя христиан веры евангельской (пятидесятников).

Указанный перечень был подготовлен с учетом рекомендаций председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского.

16 человек в этом списке предложены Службой безопасности Украины. Это:

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Гундяев Михаил Николаевич - представитель Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева, Швейцарская Конфедерация, протоиерей (племянник Кирилла (Гундяева).

- представитель Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева, Швейцарская Конфедерация, протоиерей (племянник Кирилла (Гундяева). Богдасаров Роман Сергеевич - наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Российская Федерация, г. Москва), заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

- наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Российская Федерация, г. Москва), заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. Булеков Александр Владимирович - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Российская Федерация, г. Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

- настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Российская Федерация, г. Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей. Ганьжин Александр Иванович - заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий.

- заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий. Горбачев Леонид Эдуардович - митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки.

- митрополит Клинский Леонид, председатель патриаршего экзархата Африки. Емельянов Леонид Григорьевич - митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

- митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Кипшидзе Вахтанг Владимирович - заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

- заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ. Кульберг Алексей Сергеевич - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

- митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Легойда Владимир Романович - временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

- временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Немцов Николай Федорович - митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

- митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Овчаров Олег Андреевич - полковник юстиции запаса, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства.

- полковник юстиции запаса, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства. Севрюк Антон Юрьевич - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей.

- митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей. Татаринцев Константин Юльевич - заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей.

- заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей. Чашин Николай Николаевич - митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий.

- митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий. Щипков Александр Владимирович - заместитель председателя Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.

- заместитель председателя Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви. Ряховский Сергей Васильевич - председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников). Публично поддерживает и оправдывает войну Российской Федерации против Украины.

Еще шесть - это предложение Кабинета министров: