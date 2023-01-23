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Кулеба анонсував зустріч країн для просування ідеї спецтрибуналу щодо злочинів РФ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 22:37

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував проведення наступного тижня зустрічі групи країн для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна із них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", – сказав він.

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Очільник української дипломатії наголосив, що у випадку зустрічі йдеться не про "символи", а про дієві та конкретні кроки.

"Чесно кажучи, у мене немає відповіді, в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", – запевнив він.

Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. 

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Євродепутати вважають, що трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі.

Після цього Британія та Італія оголосили про приєднання до групи країн, які домагатимуться притягнення Росії до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення в Україну.

Теми: Кулеба ДмитроспецтрибуналРосіяЄС
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