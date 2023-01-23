Кулеба анонсировал встречу стран для продвижения идеи спецтрибунала по преступлениям РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал проведение на следующей неделе встречи группы стран для продвижения идеи о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Непублично на дипломатическом треке происходит много событий, которые приближают нас к созданию трибунала. Одно из них состоится уже на следующей неделе. В одном месте соберется группа стран, которые очень активно будут продвигать идею создания специального трибунала. Когда событие состоится, мы отдельно расскажем об этом", - сказал он.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в случае встречи речь идет не о "символах", а о действенных и конкретных шагах.

"Честно говоря, у меня нет ответа, в каком месяце этот трибунал будет создан, но обещаю, что мы будем делать все, что в наших силах, и даже больше для привлечения РФ как государства, и чиновников к ответственности", - заверил он.

Напомним, Европейский парламент 19 января проголосовал за необязывающую резолюцию, которая призывает к созданию специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины.

Евродепутаты считают, что трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство Беларуси.

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После этого Великобритания и Италия объявили о присоединении к группе стран, которые будут добиваться привлечения России к уголовной ответственности за незаконное вторжение в Украину.