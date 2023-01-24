Росіяни вдарили по житловому кварталу Часового Яру, є загиблий і поранені
У результаті обстрілу міста Часів Яр Донецької області одна людина загинула, двоє поранені.
Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко
Пряма мова: "Одна людина загинула, двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр".
Деталі: Кириленко повідомив, що окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше 9 багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.
Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла.
Довідково: Часів Яр – важлива для оборони Бахмутського напрямку висота і точка, по якій, за припущенням українських військових, росіяни хочуть замкнути оточення Бахмута.
Росіяни активізували обстріли по Часовому Яру з початку січня, оскільки їм вдалося суттєво наблизитися до стратегічної траси Бахмут-Костянтинівка, біля якої це місто розташоване.
Відстань на найкоротшому відрізку від окупованої території до Часового Яру, за даними аналітиків Deep State, становить менше 10 кілометрів.