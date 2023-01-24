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Росіяни вдарили по житловому кварталу Часового Яру, є загиблий і поранені

Ольга Глущенко Вівторок, 24 січня 2023, 04:20
наслідки обстрілів у Часовому Яру, фото Кириленка

У результаті обстрілу міста Часів Яр Донецької області одна людина загинула, двоє поранені.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Пряма мова: "Одна людина загинула, двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр".

Деталі: Кириленко повідомив, що окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше 9 багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.

Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла.

Довідково: Часів Яр – важлива для оборони Бахмутського напрямку висота і точка, по якій, за припущенням українських військових, росіяни хочуть замкнути оточення Бахмута.

Росіяни активізували обстріли по Часовому Яру з початку січня, оскільки їм вдалося суттєво наблизитися до стратегічної траси Бахмут-Костянтинівка, біля якої це місто розташоване.

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Відстань на найкоротшому відрізку від окупованої території до Часового Яру, за даними аналітиків Deep State, становить менше 10 кілометрів.

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Теми: Донецька областьобстрілвійна
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