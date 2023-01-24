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Россияне ударили по жилому кварталу Часового Яра, есть погибший и раненые

Ольга ГлущенкоВторник, 24 января 2023, 03:20
Россияне ударили по жилому кварталу Часового Яра, есть погибший и раненые
последствия обстрелов в Часовом Яру, фото Кириленко

В результате обстрела города Часов Яр Донецкой области один человек погиб, двое ранены.

Источник: глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко

Прямая речь: "Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр".

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Детали: Кириленко сообщил, что оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили не менее 9 многоэтажек, перебили сети снабжения микрорайона электричеством и газом.

Фактически весь микрорайон остался без света и тепла.

Справка: Часов Яр – важная для обороны Бахмутского направления высота и точка, по которой, по предположению украинских военных, россияне хотят замкнуть окружение Бахмута.

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Россияне активизировали обстрелы по Часовому Яру с начала января, поскольку им удалось существенно приблизиться к стратегической трассе Бахмут-Константиновка, возле которой этот город расположен.

Расстояние на самом коротком отрезке от оккупированной территории до Часового Яра, по данным аналитиков Deep State, составляет менее 10 километров.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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