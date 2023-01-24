Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відповідь РФ: Естонія висилає російського посла

Вівторок, 24 січня 2023, 04:52
Відповідь РФ: Естонія висилає російського посла
Прапор Естонії, ФОТО UNSPLASH

У відповідь на рішення Росії знизити дипломатичне представництво Естонія зобов’язала посла РФ покинути країну 7 лютого.

Джерело: коментар міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу

Пряма мова: "Естонія взяла до відома рішення Росії знизити дипломатичне представництво до рівня тимчасового повіреного у справах.

Реклама:

Естонія виходить у відносинах з Росією з принципу паритету, від якого ми не відступимо.

Це означає, що посол Росії в Таллінні поїде одночасно з послом Естонії 7 лютого".

Деталі: Міністр додав, що "кроки Росії не заважають нам продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і нашу спільну безпеку".

ВІДЕО ДНЯ

Також Рейнсалу закликав інші країни збільшити допомогу Україні.

Що передувало:Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого.

Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.

Теми: ЕстоніяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Естонія
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
Чоловік, який розтоптав прапор України, уникнув покарання в Естонії
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: