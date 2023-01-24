Відповідь РФ: Естонія висилає російського посла

У відповідь на рішення Росії знизити дипломатичне представництво Естонія зобов’язала посла РФ покинути країну 7 лютого.

Джерело: коментар міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу

Пряма мова: "Естонія взяла до відома рішення Росії знизити дипломатичне представництво до рівня тимчасового повіреного у справах.

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Естонія виходить у відносинах з Росією з принципу паритету, від якого ми не відступимо.

Це означає, що посол Росії в Таллінні поїде одночасно з послом Естонії 7 лютого".

Деталі: Міністр додав, що "кроки Росії не заважають нам продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і нашу спільну безпеку".

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Також Рейнсалу закликав інші країни збільшити допомогу Україні.

Що передувало:Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого.

Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.