Відповідь РФ: Естонія висилає російського посла
У відповідь на рішення Росії знизити дипломатичне представництво Естонія зобов’язала посла РФ покинути країну 7 лютого.
Джерело: коментар міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу
Пряма мова: "Естонія взяла до відома рішення Росії знизити дипломатичне представництво до рівня тимчасового повіреного у справах.
Естонія виходить у відносинах з Росією з принципу паритету, від якого ми не відступимо.
Це означає, що посол Росії в Таллінні поїде одночасно з послом Естонії 7 лютого".
Деталі: Міністр додав, що "кроки Росії не заважають нам продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і нашу спільну безпеку".
Також Рейнсалу закликав інші країни збільшити допомогу Україні.
Що передувало:Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого.
Глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.