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Ответ РФ: Эстония высылает российского посла

Вторник, 24 января 2023, 04:52
Ответ РФ: Эстония высылает российского посла
Флаг Эстонии, ФОТО UNSPLASH

В ответ на решение России снизить дипломатическое представительство Эстония обязала посла РФ покинуть страну 7 февраля.

Источник: комментарий министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу

Прямая речь: "Эстония приняла к сведению сегодняшнее решение России понизить дипломатическое представительство до уровня временного поверенного в делах.

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Эстония исходит в отношениях с Россией от принципа паритета, от которого мы не отступим.

Это означает, что посол России в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии 7 февраля".

Детали: Министр добавил, что "шаги России не мешают нам продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и нашу общую безопасность".

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Также Рейнсалу призвал другие страны увеличить помощь Украине.

Что предшествовало:Россия обязала посла Эстонии Маргуса Лайдре уехать из страны до 7 февраля.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.

Темы: ЭстонияРосcиявойна
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