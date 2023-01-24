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Окупанти евакуюють сім’ї своїх військовослужбовців з Луганська – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 24 січня 2023, 07:36
Луганськ 2019 рік, Фото: getty images

Росіяни евакуюють з Луганська сім’ї своїх військовослужбовців 2 армійського корпусу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника.

До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись у тилу".

Деталі: Крім того, за інформацією штабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил окупантів.

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Теми: війнаЛуганськокупаціяРосія
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