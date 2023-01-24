Оккупанты эвакуируют семьи своих военнослужащих из Луганска – штаб

Россияне эвакуируют из Луганска семьи своих военнослужащих 2 армейского корпуса.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника.

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К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу".

Детали: Кроме того, по информации штаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил оккупантов.