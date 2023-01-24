Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты эвакуируют семьи своих военнослужащих из Луганска – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 24 января 2023, 07:36
Луганск 2019 год, Фото: getty images

Россияне эвакуируют из Луганска семьи своих военнослужащих 2 армейского корпуса.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника.

К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу".

Детали: Кроме того, по информации штаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: войнаЛуганскоккупацияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 

Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова

видеоСША передают Украине 31 танк Abrams: Байден дал согласие

ЮНЕСКО предоставила центру Одессы статус Всемирного наследия под угрозой

США отправят Украине 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе

Все новости...
война
Защитники за сутки уничтожили около 690 оккупантов, 4 вражеских вертолета и 2 самолета
Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard
Ночью защитники за полчаса уничтожили три российских вертолета Ка-52
Последние новости
23:54
Резников: Танки – это "железный кулак" для прорыва линий обороны врага
23:28
Производитель готов поставлять F-16 странам, которые будут передавать свои самолеты Украине
22:59
Обучение украинцев на танках Abrams начнется через "недели, не месяцы" - Белый дом
22:42
Топливо к истребителям, которые бомбили Днепр и Кременчуг, могла помочь разработать немецкая компания
22:23
Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 
22:21
В Британии изменят санкционные правила после того, как они позволили Пригожину судиться с журналистом
22:16
Не только Abrams: Пентагон объявил, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
21:57
Зеленский: Должны выйти на поставки самолетов для Украины
21:45
Украина хочет получить еще 11 дополнительных гаубиц Zuzana 2 от Словакии
21:38
Экономические новости 25 января: Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink
Все новости...