Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты эвакуируют семьи своих военнослужащих из Луганска – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 24 января 2023, 06:36
Оккупанты эвакуируют семьи своих военнослужащих из Луганска – штаб
Луганск 2019 год, Фото: getty images

Россияне эвакуируют из Луганска семьи своих военнослужащих 2 армейского корпуса.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника.

Реклама:

К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу".

Детали: Кроме того, по информации штаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил оккупантов.

Темы: войнаЛуганскоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: