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В окупованому Криму – знову обшуки у кримських татар

"Українська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 07:15
В окупованому Криму – знову обшуки у кримських татар
фото: Кримська солідарність

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму з 4 години ранку відбуваються обшуки в будинках кримських татар.

Джерело: громадське об'єднання "Кримська солідарність"

Дослівно: "З 4 години ранку тривають нові обшуки в домівках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії спецслужб за кількома адресами".

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Деталі: Імовірно, обшуки торкнулися Екрема Кроша, брата політв'язня Енвера Кроша.

"Кримська солідарність" із посиланням на родичів повідомляє, що о "3:57 зателефонувала дружина Екрема і сказала, що хтось стукає у ворота з вимогою відкрити", після чого зв'язок був втрачений.

Крім того, обшуки відбуваються в будинку Османа Абдуразакова – брата політв'язня Едема Бекірова з Джанкойської групи. А також у домівках ще кількох кримських татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекірьяєва, Халіла Мамбетова.

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Теми: Кримокупаціяобшуки
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