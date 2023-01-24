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В оккупированном Крыму – снова обыски у крымских татар

"Украинская правда"Вторник, 24 января 2023, 08:15
фото: Крымская солидарность

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма с 4 часов утра проходят обыски в домах крымских татар.

Источник: общественное объединение "Крымская солидарность"

Дословно: "С 4 часов утра продолжаются новые обыски в домах крымских татар. Жители Джанкойского района сообщают о действиях спецслужб по нескольким адресам".

Детали: Предположительно, обыски коснулись Экрема Кроша, брата политзаключенного Энвера Кроша.

"Крымская солидарность" со ссылкой на родственников сообщает, что в "3:57 позвонила жена Экрема и сказала, что кто-то стучит в ворота с требованием открыть", после чего связь была потеряна.

Кроме того, обыски проходят в доме Османа Абдуразакова – брата политзаключенного Эдема Бекирова из Джанкойской группы. А также в домах еще нескольких крымских татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекирьяева, Халила Мамбетова.

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Темы: Крымоккупацияобыски
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