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Захисники за добу знищили близько 690 окупантів, 4 ворожі гелікоптери та 2 літаки

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 07:34
Захисники за добу знищили близько 690 окупантів, 4 ворожі гелікоптери та 2 літаки
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу українські захисники знищили близько 690 російських військових, а також 4 ворожі гелікоптери, 2 літаки, 3 безпілотники та 2 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 3 152 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
  • РСЗВ – 448 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 289 (+2) од,
  • гелікоптерів – 281 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 944 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 194 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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