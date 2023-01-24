Захисники за добу знищили близько 690 окупантів, 4 ворожі гелікоптери та 2 літаки
Вівторок, 24 січня 2023, 08:34
Лише за минулу добу українські захисники знищили близько 690 російських військових, а також 4 ворожі гелікоптери, 2 літаки, 3 безпілотники та 2 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 152 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 284 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 148 (+2) од,
- РСЗВ – 448 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 289 (+2) од,
- гелікоптерів – 281 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 897 (+3) од,
- крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 944 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 194 (+1) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі 24 січня за пів години знищили три російські вертольоти Ка-52.