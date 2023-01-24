Защитники за сутки уничтожили около 690 оккупантов, 4 вражеских вертолета и 2 самолета
Вторник, 24 января 2023, 08:34
Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 690 российских военных, а также 4 вражеских вертолета, 2 самолета, 3 беспилотника и 2 танка.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 122 170 (+690) человек ликвидировано,
- танков – 3 152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 6 284 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2 148 (+2) ед,
- РСЗО – 448 (+1) ед,
- средств ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 289 (+2) ед,
- вертолетов – 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 897 (+3) ед,
- крылатых ракет – 749 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 944 (+8) ед,
- специальной техники – 194 (+1) ед.
Данные уточняются.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 24 января за полчаса уничтожили три российских вертолета Ка-52.