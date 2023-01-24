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Защитники за сутки уничтожили около 690 оккупантов, 4 вражеских вертолета и 2 самолета

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 07:34
Защитники за сутки уничтожили около 690 оккупантов, 4 вражеских вертолета и 2 самолета
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 690 российских военных, а также 4 вражеских вертолета, 2 самолета, 3 беспилотника и 2 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 122 170 (+690) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 152 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 284 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 148 (+2) ед,
  • РСЗО – 448 (+1) ед,
  • средств ПВО – 220 (+0) ед,
  • самолетов – 289 (+2) ед,
  • вертолетов – 281 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 897 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 749 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 944 (+8) ед,
  • специальной техники – 194 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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