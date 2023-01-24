Росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині

Три людини загинули та ще три дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 23 січня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області зазнали поранень".

Деталі: Станом на ранок 24 січня на Донеччині від рук окупантів загинули щонайменше 1 319 мирних мешканців та щонайменше 2 879 дістали поранення.

Кириленко підкреслює, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.