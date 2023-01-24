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Россияне убили трех гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 08:13
Россияне убили трех гражданских в Донецкой области
Инфографика из Telegram Кириленко

Три человека погибли и еще три получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 января.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 23 января россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Новопокровском, Парасковиевке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области получили ранения".

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Детали: По состоянию на утро 24 января в Донецкой области от рук оккупантов погибли по меньшей мере 1 319 мирных жителей и по меньшей мере 2 879 получили ранения.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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