Росіяни знову обстріляли Куп'янськ, влучили в будинки

Зранку у вівторок 24 січня російські військові обстріляли Куп'янськ Харківської області, влучили у житлові будинки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється".

Деталі: Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури.

У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.