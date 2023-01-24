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Россияне снова обстреляли Купянск, попали в дома

Елена РощинаВторник, 24 января 2023, 09:28
Россияне снова обстреляли Купянск, попали в дома
Харьковщина подвергается обстрелам со стороны россиян, фото Олега Синегубова

Утром во вторник 24 января российские военные обстреляли Купянск Харьковской области, попали в жилые дома.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

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Детали: За прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и дом культуры.

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В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Темы: Харьковская областьвойна
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