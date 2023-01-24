Россияне снова обстреляли Купянск, попали в дома
Утром во вторник 24 января российские военные обстреляли Купянск Харьковской области, попали в жилые дома.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь: "Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".
Детали: За прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и дом культуры.
В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.