Ватажок окупантів Пушилін змінив так званого "мера Маріуполя"

Ватажок окупантів Донецької області Денис Пушилін змінив так званого мера тимчасово окупованого Маріуполя – замість колаборанта Костянтина Іващенка окупаційним главою міста призначили Олега Моргуна.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК

Деталі: Моргун до цього керував окупаційною адміністрацією Новоазовського району так званої "ДНР".

Цю посаду зараз обійняв Василь Овчаров. Раніше він очолював окупаційне районне управління фінансів.

Для довідки: Іващенко був призначений керівником окупаційної маріупольської адміністрації 6 квітня 2022 року. До цього він був гендиректором заводу "Азовмаш" і депутатом Маріупольської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

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