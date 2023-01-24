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Главарь оккупантов Пушилин сменил так называемого "мэра Мариуполя"

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 11:34
Олег Моргун. Фото с сайта РБ

Главарь оккупантов Донецкой области Денис Пушилин сменил так называемого мэра временно оккупированного Мариуполя – вместо коллаборанта Константина Иващенко оккупационным главой города назначили Олега Моргуна.

Источник: российское пропагандистское издание РБК

Детали: Моргун до этого руководил оккупационной администрацией Новоазовского района так называемой "ДНР".

Эту должность сейчас занял Василий Овчаров. Ранее он возглавлял оккупационное районное управление финансов.   

Для справки: Иващенко был назначен руководителем оккупационной мариупольской администрации 6 апреля 2022 года. До этого он был гендиректором завода "Азовмаш" и депутатом Мариупольского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Темы: МариупольоккупацияПушилин
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