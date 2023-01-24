Епіфаній поїхав до Ватикану свідчити про російську агресію

Митрополит та очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що з делегацією на цьому тижні перебуватиме у Ватикані, щоб свідчити про російську агресію проти України.

Джерело: Епіфаній у Twitter

Пряма мова Епіфанія: "У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру".

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Деталі: Митрополит при цьому подякував за молитви та гуманітарну допомогу і висловив надію на посилення співпраці з Ватиканом.