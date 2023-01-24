Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии

Митрополит и глава ПЦУ Епифаний сообщил, что с делегацией на этой неделе будет находиться в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии против Украины.

Источник: Епифаний в Twitter

Прямая речь Епифания: "В составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру".

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Детали: Митрополит при этом поблагодарил за молитвы и гуманитарную помощь и выразил надежду на усиление сотрудничества с Ватиканом.