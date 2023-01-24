Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии

Станислав ПогориловВторник, 24 января 2023, 11:56
Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии
Митрополит ПЦУ Епифаний, фото: Getty Images

Митрополит и глава ПЦУ Епифаний сообщил, что с делегацией на этой неделе будет находиться в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии против Украины.

Источник: Епифаний в Twitter

Прямая речь Епифания: "В составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру".

Реклама:

Детали: Митрополит при этом поблагодарил за молитвы и гуманитарную помощь и выразил надежду на усиление сотрудничества с Ватиканом.

Темы: ЕпифанийВатикан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Епифаний
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: