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Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии

Станислав ПогориловВторник, 24 января 2023, 12:56
Митрополит ПЦУ Епифаний, фото: Getty Images

Митрополит и глава ПЦУ Епифаний сообщил, что с делегацией на этой неделе будет находиться в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии против Украины.

Источник: Епифаний в Twitter

Прямая речь Епифания: "В составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии и нашем стремлении к победе и справедливому миру".

Детали: Митрополит при этом поблагодарил за молитвы и гуманитарную помощь и выразил надежду на усиление сотрудничества с Ватиканом.

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Темы: ЕпифанийВатикан
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