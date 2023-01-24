СБУ оголосила підозру медійниці з каналів Медведчука

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійській журналістці Діані Панченко.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ

Деталі: Підозру представниці ЗМІ повідомлено за поширення виправдань збройної агресії Росії проти України.

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Служба безпеки України пізніше зазначила, що зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.



Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.



Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні 2022 року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.



Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.



Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.



Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Що передувало: На початку січня стало відомо, що Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо колишньої ведучої телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко через її поїздку в окуповані Донецьк і Маріуполь для зйомок "пропагандистського репортажу".