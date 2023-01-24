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СБУ оголосила підозру медійниці з каналів Медведчука

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 12:07
СБУ оголосила підозру медійниці з каналів Медведчука
Діана Панченко

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійській журналістці Діані Панченко.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ

Деталі: Підозру представниці ЗМІ повідомлено за поширення виправдань збройної агресії Росії проти України.

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Служба безпеки України пізніше зазначила, що зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.

Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні 2022 року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.

Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Що передувало: На початку січня стало відомо, що Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо колишньої ведучої телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко через її поїздку в окуповані Донецьк і Маріуполь для зйомок "пропагандистського репортажу".

Теми: СБУЗМІвійна
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