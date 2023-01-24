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СБУ оголосила підозру медійниці з каналів Медведчука

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 13:07
Діана Панченко

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійській журналістці Діані Панченко.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ

Деталі: Підозру представниці ЗМІ повідомлено за поширення виправдань збройної агресії Росії проти України.

Служба безпеки України пізніше зазначила, що зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.

Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні 2022 року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.

Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Що передувало: На початку січня стало відомо, що Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо колишньої ведучої телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко через її поїздку в окуповані Донецьк і Маріуполь для зйомок "пропагандистського репортажу".

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Теми: СБУЗМІвійна
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