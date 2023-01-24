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СБУ объявила подозрение пропагандистке с каналов Медведчука

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 12:07
СБУ объявила подозрение пропагандистке с каналов Медведчука
Диана Панченко

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийской журналистке Диане Панченко.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Детали: Подозрение представительнице СМИ сообщено за распространение оправданий вооруженной агрессии России против Украины.

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Служба безопасности Украины позже отметила, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Ранее она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.

После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и в августе 2022 года выехала во временно оккупированный Донецк.

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Там она продолжила распространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора. Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

Прежде всего в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.

Кроме этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Что предшествовало: В начале января стало известно, что Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении бывшей ведущей телеканалов кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK Дианы Панченко из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "пропагандистского репортажа".

Темы: СБУСМИвойна
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