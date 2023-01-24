СБУ объявила подозрение пропагандистке с каналов Медведчука

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийской журналистке Диане Панченко.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Детали: Подозрение представительнице СМИ сообщено за распространение оправданий вооруженной агрессии России против Украины.

Служба безопасности Украины позже отметила, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Ранее она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.

После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и в августе 2022 года выехала во временно оккупированный Донецк.

Там она продолжила распространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора. Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Прежде всего в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.

Кроме этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Что предшествовало: В начале января стало известно, что Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении бывшей ведущей телеканалов кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK Дианы Панченко из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "пропагандистского репортажа".