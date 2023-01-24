Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ объявила подозрение пропагандистке с каналов Медведчука

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 13:07
Диана Панченко

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийской журналистке Диане Панченко.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Детали: Подозрение представительнице СМИ сообщено за распространение оправданий вооруженной агрессии России против Украины.

Служба безопасности Украины позже отметила, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Ранее она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.

После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и в августе 2022 года выехала во временно оккупированный Донецк.

Там она продолжила распространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора. Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Прежде всего в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.

Кроме этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Что предшествовало: В начале января стало известно, что Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении бывшей ведущей телеканалов кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK Дианы Панченко из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "пропагандистского репортажа".

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: СБУСМИвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 

Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова

видеоСША передают Украине 31 танк Abrams: Байден дал согласие

ЮНЕСКО предоставила центру Одессы статус Всемирного наследия под угрозой

США отправят Украине 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

Все новости...
СБУ
СБУ разоблачила агента РФ, который готовил удары по электроподстанциям Кропивницкого
На фоне скандала вокруг убийства разведчика встретились главы СБУ и ГУР
Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины – СБУ
Последние новости
05:15
Оккупанты депортировали жителей села на Херсонщине – ЦНС
04:43
Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен
03:58
Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
02:55
видеоВо вторник российская ракета протаранила в Херсоне турецкое судно
02:45
обновлено в 02:45Над Киевской и Черкасской областями работает ПВО
02:21
Обстрелы Сумщины: россияне нанесли 60 ударов по приграничью
01:34
Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие
00:59
В Киевской и Днепропетровской областях – угроза воздушной атаки
00:30
Залужный обсудил с генералом Милли новый пакет военной помощи для Украины
23:54
Резников: Танки – это "железный кулак" для прорыва линий обороны врага
Все новости...